Milers de persones s’han manifestat avui a Palma per reclamar sobirania de Mallorca amb el lema ‘Per un full de ruta sobiranista’. Des de les sis de la tarda, el Passeig del Born s’ha començat a omplir de gent i la manifestació acabarà al parc de les Estacions. En acabar, hi haurà una ballada popular a càrrec d’Al Mayurqa i un concert amb Pirates Pirats i Xarxa.

La Plataforma 31-D ha estat l’encarregada de convocar la ciutadania de Mallorca a la manifestació. Des de la plataforma, s’ha valorat positivament la decisió del Consell de reconèixer el dia 31 de desembre com la Diada de Mallorca.

Entre els manifestants hi havia membres de Més, com el vice-president Biel Barceló o el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat. Tots ells han celebrat, també, que la diada sigui demà.

Ací en teniu algunes fotografies:

Diada de Mallorca. Per un full de ruta sobiranista. @AssembSmallorcA @assemblea @ocbcat @omnium @grupblanquerna pic.twitter.com/yxSsSP3HNo

— MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) December 30, 2016

A l'illa, milers de persones clamen per la sobirania a la #DiadadeMallorca #31D #somMÉS pic.twitter.com/99z34J3yp3

Per un full de ruta sobiranista! Avui som a la #DiadaDeMallorca pic.twitter.com/A7Ntk0rDvt

L’esquerra alternativa també s’ha manifestat avui amb el lema ‘Per la plena sobirania de Mallorca – Construïm els Països Catalans’. Ací en teniu dos vídeos.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]