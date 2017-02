L’ex-president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i l’ex-lehendakari Juan José Ibarretxe, oferiran el proper 22 de febrer al palau de congressos Kursaal de Sant Sebastià la conferència ‘El dret a decidir: el procés a Catalunya’, organitzada per Gure Esku Dago i Agirre Lehendakaria Center. A la trobada, es debatrà sobre el dret de decidir i es tractarà el procés català.

En un comunicat, Gure Esku Dago ha fet referència a la consulta del 9-N de 2014 i al judici contra Mas, Ortega i Rigau d’aquesta setmana. L’ex-president de la Generalitat exposarà a tots els assistents la situació del procés a Catalunya i les perspectives de futur respecte a les reivindicacions de la societat catalana. A més, Ibarretxe compartirà les seves reflexions sobre la crisi econòmica i la globalització, així com sobre la importància de la cultura.

