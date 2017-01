El vice-primer ministre del govern d’Irlanda del Nord, Martin McGuinnes, ha presentat avui la seva dimissió, segons que ha anunciat el Sinn Féin. Aquesta renúncia agreuja la crisi que viu l’executiu nord-irlandès.

