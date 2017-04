Del 21 d’abril del 2017 al 21 d’abril del 2018 es commemorarà l’Any Palau i Fabre en motiu del centenari del naixement del poeta, dramaturg i assagista. Serà un any ple d’exposicions, simposis, lectures, concerts, audiovisuals, reedicions i representacions teatrals que difondran la vida i obra de Josep Palau i Fabre. Un dels epicentres de la commemoració serà la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, on aquest dissabte s’enceta el cicle amb un concert a càrrec de Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida.

Acompanyats del pianista Dani Espasa, presentaran l’espectacle ‘De vida ardent’, que es basa en la vida i obra poètica de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Maria del Mar Bonet, qui al llarg de la seva carrera ha musicat dotze poemes del poeta del foc, els cantarà i Biel Mesquida en recitarà d’altres que no han estat musicats. Es tracta d’un espectacle pensat per acostar a tothom l’obra del poeta mallorquí i per això repassa alguns dels aspectes biogràfics, personals i professionals de Rosselló-Pòrcel a partir dels seus propis versos, com ara ‘Pluja en el jardí de l’Ateneu’, ‘Poques paraules surten’, ‘Inici de campana’, ‘Sóller’ o ‘Sonet marí’.

Josep Palau i Fabre era un gran admirador de l’obra de Rosselló – Pòrcel i el 1945 va publicar un volum de poesia que es titulava, precisament Imitació de Rosselló-Pòrcel. En aquest llibre Palau i Fabre reescriu, versiona lliurement i reinterpreta diversos poemes de l’escriptor mallorquí traspassat prematurament en plena Guerra de 1936-39. Per col·locar l’obra de Palau i Fabre dins l’espectacle i contextualitzar-lo amb la commemoració, Bonet i Mesquida incorporaran alguns sonets d’aquest poemari al recital.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]