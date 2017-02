L’Audiència espanyola ha executat la sanció que va imposar a l’Assemblea Nacional Catalana, que avui mateix ha comprovat com li havien embargat 246.559 euros. Ho ha anunciat el president de l’entitat, Jordi Sànchez, a Twitter:

L'estat espanyol acaba d'embargar l'@assemblea 246.559,13€. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem! pic.twitter.com/rQXNJqDSON — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) February 9, 2017

Fa uns quants dies que l’Audiència espanyola va ordenar l’execució immediata de les multes a l’ANC i a Òmnium Cultural (d’una quantitat semblant) per haver recollit dades ‘no permeses’ de milers de ciutadans catalans amb finalitats ideològiques. La sanció s’imposava per una presumpta vulneració de la llei de protecció de dades, concretament per haver preguntat la ideologia dels ciutadans enquestats i sobre si votarien a favor de la independència. Les dues entitats van presentar-hi un recurs, però l’Audiència espanyola el va denegar i va ordenar l’execució immediata de la multa per la via del constrenyiment.

La denúncia havia estat presentada per Vox i Ciutadans contra l’ANC i Òmnium per la Gigaenquesta que van dur a terme el 2014, els mesos previs al 9-N, per a informar la ciutadania sobre la consulta. Segons la resolució del tribunal, totes dues entitats van incomplir la normativa que diu que l’enquestat ha de donar ‘el consentiment exprés i per escrit per al tractament de les dades de caràcter personal que revelin ideologia, filiació sindical, religió i creences’.

‘Ens afecta, però no ens derrotaran’

El president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha declarat al Món a RAC-1: ‘L’embargament ens afecta, però no ens derrotaran, ni a nosaltres ni a la nostra capacitat de mobilització.’ En aquest sentit, ha explicat que demanaran solidaritat a la gent per poder pagar la sanció, però també perquè s’ha arribat a la recta final del procés.

Arran de les declaracions de l’ex-número dos de la policia espanyola Eugenio Pino, que es vantava en una entrevista de tenir infiltrats a l’ANC, Sànchez ha dit: ‘Estudiem alguna acció judicial contra l’estat.’

