Xavi Hernàndez, ex-jugador del FC Barcelona, és un dels principals centres d’atenció del partit d’avui entre Catalunya i Tunísia. És el primer partit que disputa amb la selecció d’ençà que se’n va anar del Barça a jugar amb l’Al-Saad de Catar.

Avui ha fet una conferència de premsa en què els periodistes li han fet preguntes futbolístiques i també polítiques. Sobre el referèndum del setembre vinent, Xavi ha respost això: ‘De moment el poble català no pot ni decidir… però per què no en un futur?’

Els mitjans espanyols també han aprofitat l’avinentesa per fer-li la mateixa pregunta. Xavi no ha volgut criticar ni Catalunya –’la meva terra’– ni Espanya –’que sempre m’ha acollit molt bé’. Sobre la política en general, ha dit: ‘M’interessa poc, no em vull comprometre com a persona pública, però entenc que hi hagi persones que ho hagin fet, com Marc Crosas o Pep Guardiola.’ Vegeu la resposta completa ací.

Més d’una vegada, Xavi s’ha manifestat públicament en favor del dret de decidir de Catalunya. L’any 2014 va dir que era ‘clarament favorable’ al 9-N i que els catalans tenien tot el dret de votar. Així mateix, ha acudit a les manifestacions de l’Onze de Setembre.

