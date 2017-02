La cartellera cinematogràfica es renova aquest cap de setmana amb un dels títols aspirants a més premis Oscar en l’edició d’enguany, ‘Manchester frente al mar’. El film de Kenneth Lonergan opta a sis estatuetes, entre les quals la de millor film i director. Entre les estrenes de la setmana també s’hi compta el film basc d’animació ‘Teresa eta Galtzagorri’, el film de Jorge Perugorría ‘Fátima o el Parque de la Fraternidad’, i dos títols doblats al català: ‘Ocells de pas’ i ‘Dins l’armari’.

> Manchester by the Sea (‘Manchester frente al mar’). Direcció: Kenneth Lonergan. Intèrprets: Michelle Williams, Heather Burns, Gretchen Mol; Casey Affleck, Kyle Chandler, Lucas Hedges. Gènere: Drama. Esbós: Un lampista ha de tornar al seu petit poble natal en saber que el seu germà ha mort. Allà s’haurà de fer càrrec del seu nebot, de 16 anys, i en paral·lel es veurà obligat a enfrontar-se amb un passat tràgic que el va dur a separar-se de la seva dona Randi.

> Smrt u Sarajevu (‘Hotel Europa (Death in Sarajevo)’). Direcció: Danis Tanovic. Intèrprets: Snezana Markovic, Vedrana Seksan, Faketa Salihbegovic; Izudin Bajrovic, Muhamed Hadzovic, Edin Avdagic Koja. Gènere: Drama. Esbós: Un dels hotels més grans de Sarajevo rep una delegació de diplomàtics europeus per commemorar el centenari de l’atemptat que va precipitar la Primera Guerra Mundial. A les cuines de l’hotel es prepara una vaga dels treballadors, que fa dos mesos que no cobren. Mentrestant un periodista filma un programa de televisió des del terrat de l’hotel, i un home de la delegació assaja el seu discurs en una de les habitacions. Basat en una novel·la de Bernard-Henri Levy.

> Melanie. The Girl With All The Gifts. Direcció: Colm McCarthy. Intèrprets: Gemma Arterton, Glenn Close, Dominique Tipper; Paddy Considine, Daniel Eghan, Anthony Welsh. Gènere: Terror. Esbós: Un futur distòpic. La humanitat està afectada per un tipus de fong que conté el virus ‘zombie’. Enmig d’aquesta apocalipsi, un grup de científics investiga una nova generació de persones nascudes en aquestes circumstàncies, que són meitat famolencs, meitat humans.

> Ocells de pas (‘Les oiseaux de passage’). Direcció: Olivier Ringer. Intèrprets: Clarisse Djuroski, Léa Warny, Myriem Akheddiou; Alain Eloy, Angelo Dello Spedale, Marc Herman. Gènere: Drama. Esbós: La Cathy té un pare amb ocurrències curioses: pel seu aniversari li regala un aneguet dins de l’ou i vol que l’incubi per fer-li de mare. Casualment, la primera persona que veu l’ocell en trencar la closa és una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes, la Margaux. Però els pares d’ella no se’n volen fer càrrec, i per protegir-lo, les dues nenes s’escapen i inicien una aventura de llibertat que qüestiona la idea d’amor, atenció i protecció. En català.

> Dins l’armari (‘Inside the Chinese Closet’). Direcció: Sophia Luvarà. Gènere: Documentari. Esbós: Retrat íntim de la lluita de l’Andy i la Cherry per satisfer les expectatives dels seus pares en una societat xinesa on l’homosexualitat és inacceptable. En català.

> Teresa eta Galtzagorri (‘Teresa y Tim’). Direcció: Agurtzane Intxaurraga. Gènere: Animació. Esbós: En Tim es distreu en una fira de primavera i és segrestat per Samuel i Vlad, que el volen explotar com a atracció al circ. La Teresa, una nena de 6 anys, ho descobreix i s’interessa per ell. A través d’ella en Tim aconsegueix escapar i s’instal·la a casa seva. Des d’aleshores viuran junts moltes aventures, fins que en Tim té la necessitat de tornar amb els seus.

> Fátima o el Parque de la Fraternidad. Direcció: Jorge Perugorría. Intèrprets: Cucu Diamantes, Broselianda Hernández, Mirtha Ibarra; Carlos Enrique Almirante, Tomás Cao, Néstor Jiménez,. Gènere: Drama. Esbós: Cuba. Fátima, abans Manuel García, és un transvestit i devot religiós. A l’Havana coneix i s’enamora de Vaselina, a qui anima a transvestir-se també i començar una nova vida en el món de l’espectacle i la prostitució. Basada en el conte de Miguel Barnet.

