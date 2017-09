Les Corts donen llum verda al decret del consell sobre projectes lingüístics a l’educació infantil. El ple ha validat en sessió extraordinària el Decret llei 3/2017, aprovat l’1 de setembre pel govern, segons el qual s’adopten mesures urgents per a l’aplicació aquest curs dels projectes lingüístics de centre, després de la suspensió cautelar del decret del plurilingüisme. El conseller d’Educació Vicent Marzà ha explicat que l’objectiu del decret és dotar de seguretat el començament de curs escolar i respectar la decisió de les famílies durant el procés de matriculació.

S’ha aprovat amb cinquanta-un vots a favor, trenta en contra i tres abstencions. PSPV-PSOE, Compromís i Podem hi han votat favor i Partit Popular hi ha votat en contra. Ciutadans no ha participat en la votació després de queixar-se que no havien rebut cap informe de la cambra sobre la legalitat de la celebració del ple i argumentant que no volien ‘ser partícips d’una presumpta il·legalitat’. Dels quatre diputats no adscrits que el juny van abandonar el grup de Ciutadans, tres s’han abstingut i un ha votat en contra.