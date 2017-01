El líder d’En Comú Podem al congrés espanyol, Xavier Domènech, va sorprendre molts amb unes declaracions fetes ahir a la Cadena Ser en les quals rebutjava el referèndum -un instrument reclamat pels comuns des de fa temps- i proposava uns nous comicis al Parlament de manera immediata. ‘JxSí i la majoria que governa eren perquè al juny del 2017 Catalunya fos independent i això ja se sap que no s’acomplirà; ara defensen el referèndum quan ens deien que era una pantalla passada’, va dir.

Aquest cop de timó va sorprendre tots els sectors sobiranistes, especialment els de l’esquerra, que intenten d’atraure els comuns per a fer pressió conjunta davant l’estat i reclamar un referèndum pactat. Així es va evidenciar en el Pacte Nacional pel Referèndum i en el qual Ada Colau va assistir-hi en representació dels comuns.

Joan Tardà ha estat una de les veus de l’esquerra qui ha criticat més les declaracions de Domènech i l’ha avisat que aquest gest pot perjudicar l’hegemonia de les esquerres en un futur:

No hi haurà en un futur hegemonia d les esquerres a Cat. si una part boicoteja referèndum, xq el trencament i la ferida duraria molts anys.

Després de conèixer-se les declaracions de Domènech, Tardà ja va reaccionar ahir a través de Twitter amb el següent piulet:

Cert @XavierDomenechs calen eleccions a Cat. i no dubtis q seran convocades després del referèndum. I feu el q hàgiu de fer! @Esquerra_ERC

