L’adaptació cinematogràfica d‘‘Incerta Glòria’ a càrrec d’Agustí Villaronga, ha publicat el víde promocional del film, que arribarà a la pantalla gran el 17 de març. Basat en la novel·la homònima de Joan Sales i produït per Isona Passola, es va començar a gravar el 2 de maig de l’any a la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena. ‘Incerta Glòria’ relata una història de passions amoroses i amistats traïdes durant la Guerra Civil, al front d’Aragó. A més de Sariñena, el rodatge també ha passat per Lanaja, Pallaruelos de Monegros, Angüés, Barluenga, Quicena, Alquézar, Casbas, Caminreal, ruta del Jubierre, Alcubierre, Leciñena, Belchite, La Garriga, Jafre de Ter i Rubí.

Els protagonistes de la pel·lícula són Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla i Bruna Cusí. I compta amb la col·laboració especial de Luisa Gavasa.

La novel·la homònima de Joan Sales ha estat traduïda a més de 20 llengües i declarada per The Economist com un dels 10 millors llibres de ficció publicats en anglès al 2014. A la pel·lícula basada en la novel·la hi participa l’equip que va produir l’èxit sense precedents del cine català ‘Pa Negre’. El guió és de Coral Cruz i del mateix Villaronga, la fotografia de Josep-Maria Civit, la direcció artística d’Ana Alvargonzález, el muntatge de Raúl Román, el càsting de Pep Armengol, el vestuari de Mercè Paloma, el maquillatge d’Alma Casal, el so de Xavi Mas, els efectes visuals de Bernat Aragonés i la direcció de producció d’Aleix Castellón.

El pressupost de la pel·lícula volta els 3.500.000 euros que han estat coberts per Massa d’Or i per la coproducció de Televisió de Catalunya i la venda de drets d’antena a TVE i Movistar +. A més, la producció compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el ministerio de Cultura espanyol, el Govern de l’Aragó, la Diputació de Saragossa, la Diputació d’Osca, la Diputació de Terol i Tu Huesca; així com la col·laboració de la productora aragonesa de Gaizka Urresti.

