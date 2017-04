La batllessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Salut, Toni Comín, i la ministra espanyola de Sanitat, Dolors Montserrat, han acordat d’oferir la torre Agbar per a acollir l’Agència Europea del Medicament si Barcelona se’n converteix en la seu. La decisió s’ha acordat en una reunió entre les tres institucions per a impulsar la candidatura de la ciutat a acollir aquest organisme, encarregat d’autoritzar els nous medicaments a Europa. La torre Agbar és propietat de Merlin Properties, que ha acceptat de mantenir l’exclusivitat de l’edifici per a l’Agència fins al juny d’enguany, quan s’ha de resoldre la futura ubicació de la institució.

Actualment, la seu es troba a Londres, però haurà de canviar de ciutat arran del Brexit. La majoria dels estat de la Unió Europea (21 dels 27) opten a convertir-se en la nova seu. A l’Agència hi treballen unes 1.000 persones i disposa d’una planteilla de treballadors fixos de 890 persones.

Malgrat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, donarà suport a aquesta candidatura, les possibilitats que Barcelona es converteixi en la nova seu de l’AEM són escasses. L’ex-ministre d’Afers Exteriors espanyol José Manuel García-Margallo va explicar al setembre de l’any passat que l’objectiu de l’estat espanyol era l’Autoritat Bancària Europea, que es troba a Londres i podria ubicar-se a Madrid. És per això, va explicar, que hi havia molt poques possibilitats que l’AEM establís la nova seu a Espanya.

L’anunci de l’ajuntament arriba després que Colau impedís que l’emblemàtic edifici es convertís en un hotel de luxe arran de la moratòria de noves places hoteleres impulsada l’any 2015.

