La Sagrada Família va tancar el 2016 amb 4.561.848 visitants, un 7% més que l’any anterior. Del total, el 44% tenien entre 16 i 34 anys, el 19% entre 35 i 44, el 18% entre 45 i 54, i la resta, gairebé el 20%, més de 55 anys. Per nacionalitats, francesos (12%) i nord-americans (11’8%) van ser els visitants més habituals, seguits a força distància per italians (8,4%), japonesos (6,7%) i visitants de l’estat espanyol (6,4%), dels que gairebé la meitat van ser catalans. Dels visitats enquestats, el 67% va visitar la Basílica en família. La resta, ho va fer amb amics, escoles, altres agrupacions o bé sols. El 72% van voler conèixer la Sagrada Família per ser un dels monuments imprescindibles de la ciutat i la resta motivats per interès religiós, arquitectònic o bé per la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí. Per últim, l’11% dels visitants van accedir-hi gratuïtament, ja sigui en visites pastorals, benèfiques, escolars o altres promocions.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]