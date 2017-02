El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va parlar ahir dels avisos del govern espanyol de prendre mesures coercitives per evitar el referèndum d’independència. Una de les accions que posa punt final a l’anomenada operació diàleg és l’amenaça de precintar els col·legis electorals. Puigdemont va respondre-hi amb ironia i parafrasejant el regidor de Vic Joan Coma: ‘Ja ho hem entès: per fer una truita s’han de desprecintar els ous.’

