El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va fer unes declaracions polèmiques en què utilitzava el cas de la mort d’una nena de vuit anys a Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica per a criticar la conferència de Carles Puigdemont a Brussel·les. ‘Puigdemont també es podria dedicar a visitar els passadissos d’hospitals i a comprar més ambulàncies medicalitzades per a la pediatria’, va dir a Catalunya Ràdio. Avui el president de la Generalitat li ha respost en un escrit a Facebook, amb un to d’indignació evident, qualificant les paraules de ‘barroeres i miserables’.

Ha estat la reacció de Puigdemont després de les declaracions del portaveu del PP al congrés espanyol, Rafael Hernando, insistint a relacionar la mort de la nena de Blanes amb la conferència de Brussel·les.

Puigdemont ha escrit: ‘Catalunya és l’única comunitat autònoma que té ambulàncies pediàtriques medicalitzades. Però tot i saber-ho, tot i demanar no polititzar aquest tema que s’està investigant… tot i així, s’ha utilitzat com a part de la propaganda contra l’independentisme, d’una forma barroera i miserable. I no només no han demanat disculpes, sinó que reincideixen a dir-ho. Han traspassat tota línia permesa de la demagògia.’

I ha afegit: ‘Amb tot, si volen parlar sobre com gestionar els diners públics ho podem fer, però mai barrejant conceptes ni jugant amb la vida dels demés. Aquí alguns exemples de la bona gestió del pressupost per part del govern espanyol:

– Jardí de l’exministre Wert a París: 775.000€

– Catifa vermella a l’ambaixada espanyola al Vaticà: 40.072€

– Circuits culturals pel personal de l’exèrcit de terra: 358.760,33€

– Retrat de Francisco Álvarez-Cascos (PP): 194.000€

– Ambaixada espanyola a Tòquio: 17.034.782,60€

– Indemnització pel Projecte Castor: 1.350 milions d’euros

– Rescat de les Autopistes de Madrid: 2.100 milions d’euros

Esccolteu les declaracions que va fer Enric Millo:

