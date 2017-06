La Mesa del Parlament de Catalunya ha enviat una queixa al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per a demanar que el compte oficial del tribunal deixi d’utilitzar l’etiqueta #casForcadell a Twitter. Tal com han explicat fonts parlamentàries, la mesa exigeix que es deixi d’utilitzar l’etiqueta perquè ‘focalitza la causa’ en la presidenta del parlament, Carme Forcadell.

La petició de la mesa ha rebut els vots a favor dels quatre membres de Junts pel Sí, i el de Joan Josep Nuet (CSQP). D’altra banda, C’s i PSC hi han votat en contra. A més, la mesa també critica que el TSJC informi els investigats a través de les xarxes socials i no per la via oficial.

