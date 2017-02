El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha estat posat en llibertat cap a un quart de deu del vespre, després d’haver estat més de dotze hores detingut per la Guàrdia Civil mentre escorcollaven les dependències del port, en una investigació contra el presumpte finançament irregular de CDC.

Cambra ha col·laborat amb la policia judicial i ha facilitat tota la informació requerida. Una vegada ha estat alliberat, ha denunciat ‘intencionalitat política’ en les diligències judicials. A parer seu, les actuacions formen part d’una ‘operació programada sense cap sentit jurídic’, atès que els procediments de contractació són impecables, ha dit. ‘No puc evitar de pensar que aquesta actuació no deriva de la meva condició de president del Port, sinó que té una finalitat política clara’, ha aclarit.

Les diligències s’han fet sobre els expedients de la fase 4 de les obres de millora del dic de l’est i de la fase 1B dels nous accessos a l’ampliació sud, que es van licitar mitjançant concurs públic i –tal com ha recordat Cambra– ‘d’acord amb la legislació vigent i respectant tots els requeriments tècnics i jurídics’.

L’import d’adjudicació de totes dues obres superava els tres milions d’euros i per això, diuen els responsables del Port, les licitacions van ser objecte de publicitat, tant comunitària com ordinària. Cambra no ha format mai part de les meses de contractació per a l’adjudicació d’obres, recorden les mateixes fonts. En tots dos casos, les adjudicacions van ser aprovades pel consell d’administració del Port per unanimitat.

