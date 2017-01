La Filmoteca de Catalunya homenatjarà de manera pòstuma al director Michael Cimino (1939-2016) i el còmic Gene Wilder (1933-2016), que han mort aquest 2016, amb una programació especial que durarà fins al 13 de gener.

Del primer es projectarà Heaven’s Gate’ (1980), ‘Year of the Dragon’ (1985) y ‘Thunderbolt and Lightfoot’ (1974) i, del segon, ‘The Young Frankenstein’ (1974), dirigida per Mel Brooks, ha informat aquest dilluns la Filmoteca en un comunicat.

L’homenatge inclou ‘The deer hunter’, un dels primers films que aborden els fantasmes de la guerra del Vietnam des d’una perspectiva semblant a la d”Apocalypse Now’, a la qual després es van afegir ‘Platoon’ i ‘Full Metall Jacket’ per retratar el conflicte asiàtic com un malson.

