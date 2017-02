La crítica al judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver organitzat el 9-N ha arribat fins al senat irlandès. En el debat que s’hi feia aquesta setmana, el senador del Sinn Féin Trevor ÓClochartaigh, hi ha fet una declaració en què ha condemnat el judici i ha demanat: ‘Volem que la cambra faci una declaració ferma en què digui que no estem d’acord amb el que succeeix.’ ÓClochartaigh també ha parlat de la ‘persecució contínua de la presidenta del parlament català, Carme Forcadell, per haver facilitat un debat i una votació sobre la independència a la cambra’.

Ací podeu veure la transcripció, traduïda al català, de la intervenció del senador:

«Dilluns el senyor Artur Mas, ex-president de Catalunya, juntament amb dos ex-ministres, es va presentar davant el Tribunal Superior de Justícia a Barcelona per a un judici de cinc dies. Desenes de milers de persones van assistir a la manifestació en suport dels acusats, que són processats per haver ajudat a organitzar una votació no vinculant sobre la independència l’any 2014 en la qual més de dos milions de persones van votar. La votació es va dur a terme perquè el govern espanyol s’havia negat a facilitar una votació democràtica sobre la independència de Catalunya. La participació impressionant va enviar un missatge clar que els catalans volen un referèndum democràtic, legal i vinculant que es farà. Són acusats de desobediència civil per haver organitzat una consulta informal sobre la independència. Si són declarats culpables, podrien ser inhabilitats de càrrec públics durant deu anys.

També hi ha la persecució contínua de la presidenta del parlament català, Carme Forcadell, per haver facilitat un debat i una votació sobre la independència al parlament català. L’enjudiciament dels polítics elegits democràticament per l’organització d’eleccions i consultes populars fa perillar els valors democràtics que la gent de tot el món aprecia. La cambra ha d’aprovar una declaració ferma per dir que no estem d’acord amb això que passa. Demano de permetre una discussió sobre el processament dels polítics a Catalunya per haver donat suport a una votació democràtica sobre la independència. També demano que convoqueu el ministre d’Afers Estrangers i Comerç perquè vingui a la cambra i exposi la posició del govern sobre aquesta qüestió.»

