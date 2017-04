La cadena de televisió estatunidenca CNN ha publicat un vídeo que resumeix en un minut l’èxit turístic de Barcelona. ‘La capital de Catalunya va ser el cor d’un imperi marítim i encara atrau viatgers de tot el món’, diu el vídeo. Entre les explicacions s’intercalen imatges de la Sagrada Família, les platges o la Boqueria. Ací podeu veure el vídeo sencer:

Barcelona, capital of Catalonia, is famed for its sunshine, beaches, cuisine and architecture: pic.twitter.com/WxXvVzzzNH

