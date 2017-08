‘La llei de transitorietat es defensa votant l’1 d’octubre”’ Aquesta ha estat la reflexió compartida que han fet, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el president del grup de JxSí, Lluís Corominas, i la diputada de la CUP Gabriela Serra. L’anticapitalista, a més, creu que s’haurà de donar una empenta més per fer valer el que diu aquesta llei després que s’aprovi amb mobilitzacions ciutadanes per defensar el resultat del referèndum. Tal com ha remarcat Serra, només ‘hi haurà llei de transitorietat si la gent la defensa; primer, votant l’1-O i després, defensant el resultat del referèndum al carrer’. ‘Sobretot votant l’1-O, és una qüestió de dignitat’, ha reblat Corominas, que ha recordat que la participació serà la que legitimarà el caràcter vinculant del referèndum i això crida també a participar als contraris a la independència per defensar que no s’apliqui la llei de transitorietat i es convoquin eleccions autonòmiques, que és el que es preveu si l’1 d’octubre guanya el ‘no’. En el mateix sentit s’ha expressat el diputat de JxSí i dirigent d’ERC, Jordi Orobitg, a l’entrevista.

Tant Serra com Corominas han volgut remarcar també que JxSí i la CUP no han volgut ‘imposar un biaix ideològic’ en els termes de la llei de transitorietat, i s’han compromès a aparcar les seves diferències polítiques de model fins al Procés Constituent, on un espai participatiu permetria a partits i societat civil defensar que els seus plantejaments es debatin perquè formin part de la constitució catalana. ‘Aquesta és una llei instrumental, per anar d’un moment a l’altre. I la ideologia ja es farà en el moment que toqui’, ha dit Corominas. Serra, per la seva part, ha insistit en el caràcter transitori de la norma i ha apuntat també al procés participatiu com un element clau, de base i vinculant. On no hi ha acord encara entre JxSí i la CUP és en el calendari per a l’aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat. Serra ha recordat que si fos per la CUP, es tirarien endavant de la manera més ràpida i immediata. ‘Hi ha un repte i un pols amb l’Estat, i nosaltres pensem que al ple amb el qual començarem la setmana que ve s’haurien d’aprovar les lleis’, ha dit Serra. Corominas, per la seva part, diu que tots els escenaris s’estan valorant i que aquests dos textos legislatius es podrien tramitar de diverses maneres i aprovar-se al ple ordinari del 6 i 7 de setembre ‘o bé convocar-ne un de monogràfic’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]