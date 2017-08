‘Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República’. Aquest és el nom que Junts pel Sí i la CUP-CC han donat finalment a la llargament anunciada llei de transitorietat. Després de mesos de secretisme per esquivar els embats de l’estat espanyol, Junts pel Sí i la CUP han presentat al parlament el text legal que ha d’emparar la república catalana en cas de victòria del sí al referèndum. Els diputat de Junts pel Sí, Lluís Coromines, i el de la CUP-CC, Beneta Salellas, han explicat que l’objectiu de la llei és dotar de seguretat jurídica i transparència la convocatòria de l’1-O.

Corominas ha criticat els qui han intentat que el pacte entre les forces independentistes ‘encallés’ i ha destacat que s’hagi arribat a un acord en el contingut de la norma i en el període de la seva aprovació.

‘Estem compromesos que aquesta llei tiri endavant si guanya el sí en el referèndum de l’1 d’octubre’, ha dit Salellas. I ha afegit: ‘sabem com i sabem què farem després de l’1 d’octubre’.

El portaveu de la CUP-CC també ha defensat que la nova llei és una interpel·lació a la participació, perquè els independentistes coneixeran quines mesures es desplegaran l’endemà de l’1 d’octubre i perquè els qui no s’han sentit interpel·lats pel referèndum puguin prendre una decisió sobre el sí o sobre el no. ‘És una manera de deixar clar que l’endemà del referèndum no hi haurà l’enèsim debat processista sobre què s’ha de fer’, ha dit.

Abans de l’1-O

Un dels dubtes era saber si aquesta llei fundacional s’aprovaria abans o després del referèndum. Des de la CUP apostaven per fer-ho abans, mentre que dins de Junts pel Sí hi havia diferents opinions. Finalment, aquest dubte s’ha resolt i els votants aniran a votar coneixent les conseqüencies de la victòria del sí perquè la llei s’aprovarà abans del referèndum.

Junts pel Sí i la CUP van acordar el contingut la llei de transitorietat a final del 2016. Aquest acord era el resultat de més de mig any de debat, fet amb discreció màxima, en què s’havia treballat sobre els articles de la llei complint el termini establert en el debat de política general del parlament. De fet, el text acordat prenia de referència les recomanacions que havia fet el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), desgranades en aquest informe.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]