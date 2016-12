Els mossos d’esquadra han detingut aquest matí per ordre de l’Audiència espanyola Joan Coma, regidor de Capgirem Vic, acusat de sedició per haver donat suport a la declaració del 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya. Aquest vespre el portaran a Madrid per declarar, després d’haver-se negat a acudir a la citació del tribunal. Polítics i activistes del sobiranisme han mostrat suport a Coma i han denunciat l’estratègia de l’estat espanyol a les xarxes:

El govern espanyol només coneix una forma de diàleg, pal i "pastanaga". El nostre suport a @joancomaroura i a tots els demòcrates. — Oriol Junqueras (@junqueras) December 27, 2016

L'Operació Diàleg de l'Estat a tota màquina. El meu ferm suport @joancomaroura! -CF https://t.co/BwYCoONKFi — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) December 27, 2016

Joan Coma, detingut.

Quan la injustícia és un fet,

desobeir és un dret.#SomJoanComa@moviment3003https://t.co/olRXEs3iwy — David Fernàndez (@HiginiaRoig) December 27, 2016

Sedició no és

exercir la democràcia.

Sedició és impedir-la.#SomJoanComahttps://t.co/aLolFpzr9b — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) December 27, 2016

S'intensifica l'Operació Diàleg del Govern espanyol. Joan Coma ha estat detingut. #SomJoanComa @Esquerra_ERC — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) December 27, 2016

Una notícia que no per esperada és menys indignant. Tot el meu suport a @joancomaroura. El TC en aquests moments està al nivell del TOP https://t.co/UmvpQfsOcy — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) December 27, 2016

Avui més que mai les paraules de Joan Coma són les meves. No teniu prou jutges ni tribunals ni audiències per silenciar-nos! Som-hi! pic.twitter.com/iPE5C3t5NG — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) December 27, 2016

