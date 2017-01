La cobertura que han fet les televisions espanyoles de la nevada i els aiguats al País Valencià ha creat una profunda indignació per la repetició d’errors sobre la situació de les poblacions valencianes i fins i tot del nom d’algunes.

El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha reunit la indignació en aquests dos piulets:

Els piulets fan referència a enormes errors geogràfics i toponímics comesos per les televisions espanyoles aquests dies. Entre més, han posat Morella, Xàtiva i Ontinyent a la demarcació d’Alacant, Oriola a Múrcia i han fet servir de manera insistent el mot ‘Levante’ per a referir-se al País Valencià.

Els errors no són només de les televisions espanyoles. TV3 també va dir en un informatiu que el temporal s’havia endut la platja de Xàtiva.

