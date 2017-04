Ikea construirà a Valls la central de distribució dels seus productes per Internet per abastir tot l’estat espanyol, Portugal i el sud de França. L’anunci l’ha fet el mateix director general d’Ikea Ibérica, Tolga Öncü, en una entrevista a la premsa. Segons Öncü, aquesta unitat central de paqueteria (CPU) ja estarà en marxa passat l’estiu. En paral·lel, l’Incasòl, que és propietari d’uns terrenys a l’extrem nord del polígon industrial de Valls, just al costat dels actuals magatzems d’Ikea, ha confirmat a l’ACN que una empresa de logística de productes de la multinacional sueca vol comprar-hi una parcel·la de més de 50.000 metres quadrats per 2,8 milions d’euros. Fonts consultades parlen d’una plantilla prevista superior al centenar de treballadors. Mentre, segons ha pogut saber aquesta agència, dins d’un dels dos magatzems, ja s’ha habilitat un espai i s’han contractat uns 25 operaris per assumir les primeres vendes per Internet.

En el DC 1 -Distribution Center-, tal com Ikea denomina el primer magatzem -i el més gran- construït fa deu anys en un extrem del polígon industrial de Valls, ja fa temps que es preparen per aquesta decidida aposta en la venda ‘on line’. S’han fet entrevistes per contractar personal i s’ha habilitat un espai per engegar el servei, denominat CDC -Customer Distribution Center. Uns 25 operaris començaran a treballar-hi a partir de la setmana vinent, amb previsió de rebre les primeres comandes per Internet a mitjans de mes. Segons fonts consultades, aquesta primera plantilla s’ampliarà amb una desena de persones més, de perfil més administratiu.

Es tractarien, doncs, dels primers passos del centre logístic d’Ikea al polígon industrial de Valls per encarar un projecte de major magnitud, anunciada pel director general d’Ikea Ibérica, Tolga Öncü, en una recent entrevista al diari ‘El País’. Öncü citava la unitat central de paqueteria (CPU) prevista a Valls per abastir Espanya, Portugal i el sud de França, entre les diverses accions de la companyia per a la venda ‘on line’, junt amb l’obertura de diversos centres logístics arreu de l’estat espanyol. Segons fonts consultades, la central de distribució de Valls podria arrencar amb més d’un centenar de llocs de treball, amb possibilitats de créixer anys següents.

Des de la capital de l’Alt Camp, es repartiran els productes cap als centres logístics -Ikea en vol construir fins a una trentena a l’Estat- i d’allí a les cases. Des de la CPU, totalment automatitzada, es podran repartir 7.000 de les 9.500 referències d’Ikea. Està previst que aquesta central de distribució de les compres ‘on line’ entri en funcionament passat l’estiu vinent. Pels volums que mou, la companyia contacta amb importants empreses per operar-lo. De fet, una gran empresa de logística de productes d’Ikea ha presentat una oferta de compravenda per 2.826.914 euros per una parcel·la de 53.338 m2 -a un preu unitari de 53 euros per m2.

Incasòl confirma l’oferta de compra

Són uns terrenys que pertanyen a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Aquesta setmana la Comissió d’Urbanisme de Tarragona ha aprovat definitivament que en tot aquest àmbit propietat de l’Incasòl, conegut com a Palau de Reig de dalt, la superfície mínima de parcel·la es redueixi de les 12,5 hectàrees a les 4, precisament per propiciar la instal·lació d’empreses. Així, aquesta immensa parcel·la, pensada en un inici per a futures ampliacions d’Ikea, es fragmentarà per acollir dos projectes empresarials: aquesta empresa de logística vinculada a Ikea, que encara està en concurs -motiu pel qual no es fa públic el nom-, i l’empresa Frigicoll.

Aquesta companyia de climatització, amb seu a Sant Just Desvern, va comprar al juny una superfície de 85.000 m2 per 3,8 milions d’euros amb l’objectiu d’ampliar la seva central logística. Està previst que l’adjudicació de la segona parcel·la es tanqui a principis de gener, segons ha avançat el director de l’Incasòl, Damià Calvet, a l’ACN. ‘Hem aprovat definitivament la possibilitat de transformar aquella gran parcel·la reservada a Ikea en dues parcel·les per a dos projectes empresarials nous: el de Frigicoll, i sobre l’altra parcel·la hi ha el concurs en marxa a l’espera que es pugui fer l’adjudicació provisional a aquesta empresa’, conclou Calvet.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]