El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha publicat aquest dimecres un vídeo-missatge a les xarxes socials per demanar “perdó” a les bases per la guerra oberta amb Iñigo Errejón, i alhora reclamar “contenció” abans de Vistalegre II. “Sé que us estem avergonyint”, ha admès Iglesias referint-se al creuament d’acusacions i crítiques, després de rebre una carta d’una afiliada preocupada per les disputes internes. Amb tot, Iglesias no s’està de llançar un dard a l’ala liderada per Errejón: “no sempre hem sabut distingir la pluralitat i el debat de les lògiques de les famílies que busquen quotes de poder”. El número dos de la formació lila ha replicat que a Podem li toca “madurar” com a organització.

“Als que pensàveu que érem diferents i que ara ho dubteu, perdoneu-me per passar aquesta vergonya, als que cada dia us deixeu hores militant en defensa de la sanitat i l’educació i ara ens veieu als diputats i alliberats tirar-nos els plats per cap, perdoneu-me”, expressa Iglesias.

El cap de files de Podem reflexiona que les aferrissades crítiques entre el seu sector i l’encapçalat per Errejón està donant ales a la resta de partits polítics, que “es freguen les mans” amb la situació. “Podem parar l’espiral. No va de callar, sinó de contenir-se i respectar als que ens han portat fins aquí”, ha reclamat tot refusant tornar a “rentar els draps bruts” en l’arena pública, com fins ara.

El portaveu lila al Congrés i secretari polític del partit, Iñigo Errejón, ha agraït el missatge d’Iglesias. “Gràcies, a Podem li toca madurar com a organització i a tots nosaltres estar a l’alçada de les esperances que hem despertat”, ha assenyalat. Un altre dirigent del partit afí a Errejón, el responsable de la branca d’Internacional, Pablo Bustinduy, ha afegit que cal “cuidar” Podem: “ens hem d’adonar que la nostra diversitat és la nostra principal font de riquesa”.

