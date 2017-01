Tot i que el barri de Gràcia no té una festa major d’hivern oficial, la festa dels foguerons de sa Pobla que fa cada any a finals de gener s’ha convertit en la festa major oficiosa. Els foguerons, que es fan aquest cap de setmana, s’han transformat en un petit festival de cultura popular mallorquina que té diversos dies de durada i, a banda de la tradicional revetlla amb fogueres que es fa el dissabte al vespre, engloba molts altres aspectes. A més enguany la festa celebra una data molt especial: fa 25 edicions que el seu impulsor, Toni Torrens, els va implantar a Gràcia.

Com ja és tradicional, el divendres es farà un taller de ball de bot al Centre Artesà Tradicionàrius seguit d’un concert dels grups Es Bastió de s’Illa i Al-Mayurqa. En el marc de la festa també es poden veure tres exposicions: una que recopila els cartells passats de la festa, una altra que explica els orígens de la celebració a Gràcia i una altra, ‘Falles i fogueres’ que divulga la tradició del món del foc a tot el país.

Dissabte serà el dia fort de la festa, que començarà amb música folk als diversos mercats del barri i un espectacle de teresetes, els titelles tradicionals mallorquins. A les 19.30 començarà la cercavila de les colles de cultura popular de la Vila de Gràcia i les de sa Pobla. Els carrers del barri s’ompliran de gegants, castellers, trabucaires, ball de bastons… però sobretot de diables! Cap a les 21.30 s’encendran els primers foguerons a les places i començarà la revetlla, amb torrada, cants i balls. Enguany hi haurà una dotzena de fogueres repartides per tots els carres i places del barri.

