Resiliència és un projecte de rap en català. Prou de criticar, anem a construir. Volem publicar un disc i necessitem la teva ajuda.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

