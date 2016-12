Euskadi Nord estrena avui, primer de gener, l’Euskal Herriko Hirigune Elkargokoa (EHHE) o Comunitat d’aglomeracions del País Basc. És la primer vegada que els bascos de l’estat francès tenen una institució pròpia que els agrupa i els dota d’una existència legal.

La comunitat agrupa tots els municipis d’Euskadi Nord, excepte Jeztaze i Eskiulatar, que no s’han volgut sumar. En total són cent cinquanta vuit municipis, que ocupen prop de tres mil quilòmetres quadrats i tenen una població de tres cents mil habitants.

La nova entitat neix de la fusió de les entitats territorials preexistents i després d’un intens debat públic i ciutadà. El president de la nova institució serà triat per una assemblea el 23 de gener a Baiona, amb la participació de 223 càrrecs electes.

La constitució d’aquesta entitat basca dins l’estat francès és seguida amb especial interès a la Catalunya Nord, on la integració del departament dels Pirineus Orientals a la regió Occitània ha desfermat un fort moviment de rebuig.

