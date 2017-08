La direcció d’Eulen i el comitè de vaga dels treballadors dels filtres de seguretat de l’Aeroport de Barcelona-El Prat s’han reunit aquest dilluns en una mediació amb la Generalitat amb els presumptes acomiadaments i expedients per part de la companyia com a únics punts a tractar, després que la plantilla anunciés una nova vaga a partir del 8 de setembre.

En declaracions als mitjans abans d’entrar a la mediació, l’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha assegurat que, si la direcció d’Eulen rectifica en els acomiadaments i en els expedients oberts a treballadors, la vaga no es produirà. ‘La vaga acabarà si signen que no hi haurà més expedients ni acomiadaments’, i ha afegit que també van a la mediació per comprovar si Eulen té la intenció d’acomiadar més gent.

Després que els membres de la direcció d’Eulen no hagin volgut fer cap tipus de declaració a la seva arribada a la mediació, l’assessor del comitè de vaga ha ironitzat que la seva postura ‘fa sospitar que els treballadors tenen raó en el que diuen’. Per part de la Generalitat, han assistit a la reunió el secretari de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa.

