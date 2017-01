Un total de 217 manifestants han estat detinguts a Washington, la capital dels Estats Units, en el marc d’una sèrie d’aldarulls violents registrats durant la presa de possessió del president estatunidenc, Donald Trump, d’acord amb l’últim balanç.

Alhora, sis agents han resultat ferits, tal com ha assenyalat a la cadena CNN el cap de la policia de Washington, Peter Newsham, si bé ha matisat que tot i que tres d’ells presenten lesions al cap, cap d’ells es troba en estat greu.

‘Les forces de seguretat han utilitzat esprais de pebre per protegir als ciutadans i els immobles de la zona’, ha indicat el Departament de Policia.

Les forces de seguretat han assenyalat que, a més, diversos vehicles policials han patit danys, així com nombrosos locals, i que s’han registrat incendis aïllats a la zona.

‘Anaven armats amb palanques i martells’, ha assenyalat la policia, que ha informat que els manifestants van trencar les finestres d’alguns edificis i vehicles i van abatre diversos llocs de premsa.

Els manifestants, organitzats pel grup Disrupt J20, han bloquejat diverses zones d’accés a les àrees de seguretat per impedir que els seguidors de Trump poguessin veure la presa de possessió del president.

‘Estem aquí per lluitar contra les idees de sexisme, islamofòbia, fanatisme i nacionalisme que Trump ha estès durant la seva campanya’, ha indicat Jed Holtz, que ha participat en les protestes.

‘L’única llum que queda en aquest dia tan miserable és el moviment de resistència multigeneracional i multiracial dirigit per persones de color i que pot fer front a l’agenda d’odi de Trump’, ha asseverat el director executiu de Democràcia per a Amèrica, Charles Chamberlain.

