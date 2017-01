El líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, ha anunciat que el seu partit presentarà aquesta setmana una iniciativa al congrés dels diputats espanyol per a crear una comissió sobre el dret de decidir. Ho ha explicat en declaracions a Rac1, en les quals ha defensat el paper de la seva formació a l’hora de reclamar un referèndum: ‘Dir que hem estat tebis em sembla una injustícia flagrant’.

Ha explicat que l’objectiu d’aquesta comissió ha de ser abordar ‘la crisi territorial de l’estat i el dret a decidir dels catalans i superar l’operació diàleg del govern espanyol que no ha estat cap operació, ni cap diàleg ni res’.

Preguntat per si donarà suport a un referèndum unilateral a Catalunya, ha avisat que primer vol veure la concreció de la proposta que faci el president Carles Puigdemont: ‘No donarem xecs en blanc’.

El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián s’ha mostrat molt crític amb el paper d’En Comú Podem en aquesta qüestió i Domènech reivindica que sempre han defensat el referèndum amb la mateixa intensitat.

‘Rufián s’ha especialitzat a ser el gran inquisidor dels comuns. No hi tinc cap problema. Em comunico amb Tardà’, ha conclòs, en al·lusió al portaveu dels republicans al Congrés i company de partit de Rufián.

També s’ha mostrat crític amb el sí de la CUP al pressupost de la Generalitat del 2017, i ha lamentat que hi hagi partits que avalin uns comptes en les quals no creuen.

El nou partit

Domènech també s’ha referit al partit dels comuns que estan construint Podem, ICV, EUiA, Equo i el partit de la batllessa Ada Colau, Barcelona en Comú, i ha assegurat que ell tindrà un paper de lideratge o no en funció del que diguin els seus companys.

Diumenge els comuns van celebrar un acte que suposa el tret de sortida del partit i que sota el nom provisional ‘Un país en Comú’ obrirà al debat ciutadà el projecte polític que volen elevar a tot Catalunya per guanyar la Generalitat.

En aquest acte tant Domènech com Ada Colau van recordar que ells ja van defensar el referèndum a Catalunya quan els partits que ara el defensen no el consideraven un pas necessari, però van advertir que volen sobirania per recuperar drets socials i revertir retallades i privatitzacions.

No ha revelat el nom de la formació, però sí la paraula clau que segur que inclourà la marca electoral: ‘Els noms que estan corrent són ‘Catalunya En Comú’, ‘Els Comuns’ etc. La paraula comú o comuns hi serà’.

Després de preguntar-li per Vista Alegre II, el congrés de Podem, ha assegurat que les diferències entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón “no són tantes”, per la qual cosa la solució passaria per una integració de les idees de tots dos.

