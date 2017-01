El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere Chias, ha considerat “inadmissible” que el nou el Projecte de Llei de Comerç, Serveis i Fires que ha aprovat el Govern aquest dimarts permet a les pastisseries dedicar un 33% del seu espai a la degustació. En declaracions a l’ACN, el representant dels restauradors ha lamentat que ara les pastisseries podran oferir “pràcticament” els mateixos serveis que un bar o restaurant, però sense tenir la mateixa llicència. “No tenim cap inconvenient en què els sectors evolucionin i en els projectes empresarials que funcionin, però hem d’estar en igualtat de condicions i actualment nosaltres tenim normatives més rigoroses”, ha sentenciat Chias.

El president del Gremi de Restauradors ha apuntat que les pastisseries no tenen les mateixes exigències de seguretat, accessibilitat, formació o de conveni professional dels seus treballadors que tenen els restauradors i que això provoca una competència deslleial amb els negocis de restauració. “Fins i tot podran vendre alcohol. Això funciona com un bar”, ha sentenciat Chias. En aquest sentit, les diferències de convenis que hi ha entre els treballadors de les pastisseries i dels restaurants ha motivat queixes sindicals al respecte, segons el responsable del Gremi.

La nova normativa de comerç regula les àrees de degustació en els comerços dedicats a la venda de productes d’alimentació. Així, la llei marca un límit en l’espai dedicat a àrea de degustació del 33% del total de la superfície comercial de l’establiment, amb la possibilitat que els ajuntaments puguin variar el límit. La idea és oferir a aquests comerços una via complementària d’explotació econòmica, més ajustada a les preferències dels consumidors actuals.

