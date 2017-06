VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Els quatre diputats que divendres passat van comunicar la seua baixa en el grup parlamentari Ciutadans (Cs) de les Corts Valencianes –Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo– han presentat un escrit en el qual demanen a la Mesa de les Corts que se’ls facilite l’exercici dels seus drets com a parlamentaris, podent formular preguntes o proposicions no de llei, així com un espai físic compartit per a fer el seu treball.

Per la seua banda, Cs, que ha presentat també un escrit després de la renúncia d’estos quatre parlamentaris, ha demanat que formen part del grup de diputats no adscrits i recorda que no poden, segons el reglament, constituir grup propi o anar al grup mixt.

La Mesa ha rebut este dilluns tots dos escrits i la Junta de Síndics de la setmana vinent abordarà el seu contingut per a pronunciar-se sobre el tractament que cal donar als quatre exdiputats de Ciutadans i decidir qüestions com la seua ubicació en l’hemicicle i en les dependències de les Corts o qüestions de logística. Esta jornada no s’ha pres cap mesura sobre este tema perquè no ha sigut possible en acabar-se de rebre els textos.

La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, que ha defès que els quatre parlamentaris que han eixit d’esta formació són “diputats no adscrits”, ha destacat, després de la Junta de Síndics, que en l’escrit que ha presentat el seu grup a la Mesa se sol·licita “el compliment del reglament de les Corts” en abordar la situació d’estes quatre persones en la Cambra autonòmica.

Així, Sánchez ha assenyalat que atenent al reglament “no hi ha dubte” que han de pertànyer al “grup de no adscrits” i ha manifestat que “no cap possibilitat que formen grup” propi, al mateix temps que ha plantejat que als quatre parlamentaris que han deixat Cs “no se’ls done un tracte favorable”. “El reglament és clar sobre este tema i és necessari que es complisca”, ha dit, al mateix temps que ha considerat que “no hi ha lloc a una segona lectura” del seu articulat.

La representant de Cs ha agregat, respecte a la ubicació que en l’hemicicle tindran els diputats que han deixat la formació, que la “determinarà la Junta de Síndics i la Mesa de les Corts” i ha dit que el seu grup no té problema sobre el lloc que ocupen. “Hem vingut ací a treballar i no ens importa on se’n vagen a asseure”.

D’altra banda, Mari Carmen Sánchez, ha assegurat que no es produirà la baixa de cap altre diputat de Cs en les Corts. “No hi ha dubte, no hi haurà cap baixa més. Estem tots orgullosos de treballar pel projecte” d’esta formació, ha exposat.

La portaveu del PP, María José Catalá, pel seu costat, ha indicat després de la Junta de Síndics que el seu grup estarà “vigilant” davant “les maniobres que podria estar dirigint el president de les Corts”, Enric Morera, o des de “el tripartit” cap a “estos quatre diputats a l’efecte de majories”. “No acceptarem filibusteries jurídiques”, ha dit.

“L’ACORDAT ALTRES VEGADES”

El portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha assenyalat després de la junta de portaveus que els quatre parlamentaris que han deixat Cs “no són trànsfugues” perquè “no se’n van per a fer una moció de censura ni per a alterar la configuració de la Cambra”, al mateix temps que ha apuntat que per a decidir el seu futur en este Parlament ha d'”aplicar-se el reglament” i tindre en compte els “antecedents” de situacions similars que s’han donat en el passat.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha coincidit amb Mata en assegurar respecte a eixos quatre parlamentaris que la seua situació s’ha d'”estudiar” atés “l’acordat altres vegades” i “el reglament”. Pel seu costat, el portaveu de Podem, Antonio Montiel, ha comentat després de la Junta de Síndics que de moment els quatre ex de Ciutadans són de moment “no adscrits” i ha coincidit amb Mata i Ferri a atendre a “precedents” per a prendre decisions sobre la seua condició en les Corts.

En l’escrit presentat pels quatre parlamentaris que van abandonar la formació taronja, demanen poder presentar i defendre en ple totes aquelles iniciatives de control de l’acció del govern, com a interpel·lacions amb la seua corresponent moció subsegüent, preguntes orals en ple i preguntes orals en comissió.

També demanen tindre dret a presentar preguntes amb contestació escrita, sol·licituds de documentació, proposicions no de llei i “almenys dos proposicions no de llei de tramitació especial d’urgència per diputat en cada període de sessions”, així com a fixar la posició i explicar el vot en iniciatives presentades, la presentació i defensa d’esmenes als pressupostos i propostes de resolució en el debat de política general, a més de pertànyer a les comissions vigents i futures.

Així mateix, reclamen l’assignació d’un espai físic compartit que reunisca les condicions necessàries per al desenvolupament de la seua activitat, el mobiliari i equipament d’ofimàtica necessari, i l’accés a l’ús de tots els espais i servicis de les Corts.

A més de detallar què diputat serà el portaveu en cada comissió, designen com a interlocutor davant la Mesa i també com a representant davant la Diputació Permanent a Alexis Marí.

“NO GRUP PROPI”

Per la seua banda, Ciutadans ha remès també un escrit a la Mesa en el qual recorda que estos quatre diputats han abandonat el grup amb el qual van concórrer a les eleccions en les quals van aconseguir l’escó i sobre la base de l’article 27.2 del reglament sol·liciten que passen a formar part del grup de no adscrits i “els situe en un altre lloc de l’hemicicle”.

També recorda a la Mesa, perquè s’ho comuniquen a estos diputats, que en abandonar el grup amb el qual es van presentar “no poden formar grup parlamentari propi”, tal com establix l’article 23 del reglament, ni tampoc formar part del grup mixt en virtut de l’article 25, ja que eixa possibilitat “no afecta qui havent obtingut un acta per un partit i havent-se integrat en el grup corresponent, abandone la formació durant el transcurs de la legislatura”.

De la mateixa manera, demana que els quatre diputats “gaudisquen exclusivament dels drets reconeguts reglamentàriament als diputats individualment”.

