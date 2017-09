Els diputats de Podem al parlament, integrats dins del grup de Catalunya Sí que Es Pot, han anunciat que s’abstindran en la votació de la llei de referèndum. En un comunicat, Podem ha fet saber que el seu Consell Ciutadà havia acordat finalment que els seus diputats s’abstinguin en la votació que, previsiblement, tindrà lloc demà. El text també reconeix que una part del Consell s’ha expressat a favor de votar Sí a la llei. Tanmateix, el 70% de l’òrgan ha apostat per l’abstenció.

‘Com a partit que sempre ha defensat l’exercici de donar veu a la ciutadania per resoldre problemes polítics, Podem no pot oposar-se a la llei del referèndum, tot i no compartir part del seu contingut’, diu el text. Alhora, expliquen que la convocatòria plantejada ‘no interpel·la la totalitat de la població catalana’ però que l’entenen com una mobilització ciutadana legítima a la qual criden a participar.

Segons que explica el comunicat, Albano Dante Fachin, Àngels Martínez Castells, Joan Giner i Jéssica Albiach traslladaran aquesta decisió a la resta del grup parlamentari per intentar consensuar una posició conjunta del grup parlamentari que assumeixi aquesta abstenció. Això, però, no sembla probable.

Unes hores abans, el portaveu del grup parlamentari, Joan Coscubiela, ja havia obert la porta a la possibilitat que hi hagués diferències en el sentit del vot dels parlamentaris de CSQP. ‘Si ho fan altres grups com Junts pel Sí i la CUP, també ho podem fer nosaltres’, ha dit Coscubiela, que ha anunciat la voluntat de viure aquesta situació amb la màxima normalitat.

