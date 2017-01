VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana assegura que regalar als xiquets noves tecnologies o joguets que reproduïxen la forma i els usos d’aparells tecnològics afavorix el joc simbòlic i la imitació en els més menuts, així un correcte desenvolupament cognitiu.

Sobre esta qüestió, la psicòloga del gabinet psicopedagògic municipal de Mislata (València), Daniela Martínez, ha assenyalat que “la societat influïx en els interessos dels xiquets més xicotets igual que a la resta de persones”. Així, ha ressaltat que “existixen joguets que calquen” els mòbils, les tauletes i els ordinadors “utilitzats per la població adulta”.

“Els xiquets necessiten imitar per a garantir un correcte desenvolupament afectiu i cognitiu, és el que s’anomena joc simbòlic. Per tant, incloure joguets d’estes característiques no és desgavellat sempre que es combinen amb un altre tipus de joguets”, ha plantejat Martínez.

D’esta manera, els psicòlegs valencians recomanen combinar este tipus d’obsequis amb joguets senzills o amb jocs tradicionals, així com passar temps d’oci amb ells ja que d’esta manera s’afavorirà la seua autoestima.

Pel que fa a la inclusió de noves tecnologies com mòbils, tauletes i ordinadors entre els presents que els menors reben en Nadal o en Reis, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana ressalta que l’etapa adequada per a regalar-los és l’adolescència, a partir dels 13 o 14 anys. Alhora, indica que “sempre” cal posar “regles d’ús” i tindre “una supervisió adequada del seu ús, amb els controls parentals pertinents”.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana recull estes recomanacions en el comunicat que ha emès per a oferir algunes pautes encaminades a ajudar “pares, mares i familiars a elegir el millor regal” en estes dates, “depenent de l’edat i de les habilitats que es deguen potenciar o desenvolupar en cada etapa”.

Els psicòlegs valencians expliquen que “els aspectes més rellevants que fins als onze anys es desenvolupen a través del joc han de veure amb la motricitat, el llenguatge, l’aprenentatge cognitiu i la socialització”.

En este sentit, Daniela Martínez, ha considerat “molt important que els regals siguen adequats per a cada fase de creixement” ja que “no per avançar-se al seu temps s’afavorix el desenvolupament”.

Alhora, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana assenyala que és convenient tindre en compte sempre que “la mida del joguet ha de ser invers a l’edat”, de manera que “a un xiquet xicotet li correspon un joguet més gran”.

Alhora, esta institució aconsella decantar-se per aquells regals “que afavorisquen el joc en grup i la cooperació” però sense oblidar que el millor joguet és el mateix cos del xiquet ja que li permet córrer, ballar o saltar per a divertir-se.

D’altra banda, estos professionals recomanen també incloure entre els presents i des d’edats primerenques un llibre tenint en compte que així es treballa l’amor per la lectura entre els més menuts.

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana ha subratllat que “el millor regal és jugar amb els més menuts”. En esta línia ha indicat que “sovint, els pares, mares i familiars s’esforcen per trobar el regal més gran, el que està de moda, el més car o el que més llumenetes i colors té quan allò realment important és dedicar als xiquets temps jugant i divertint-se amb ells”.

EXCÉS DE REGALS

Pel que fa al nombre de joguets, Martínez ha asseverat que un excés de regals és perjudicial per al menor perquè no centra la seua atenció ni desenvolupa la relació afectiva amb el joguet. Sobre esta qüestió, ha argumentat que és important que el menor senta els seus joguets com una cosa valuosa i exclusiva perquè desenvolupe actituds de cura i ha afirmat que la sobrecàrrega resta valor i obliga a diversificar l’atenció.

Martínez ha manifestat, alhora, que caldria recuperar alguns aspectes del passat perquè els xiquets juguen amb altres menors de la seua edat i tinguen en compte que elements quotidians es poden convertir en els millors companys de joc.

“Hauríem de fomentar l’ús de joguets senzills ja que permeten desenvolupar una major creativitat i, fins i tot, inventar-nos-els, crear nous artefactes amb els nostres fills perquè, i alhora treballem la imaginació, compartim amb ells temps i diversió”, ha afirmat la psicòloga, que ha assegurat que este serà “un regal que recordaran i agrairan tota la seua vida”.

Així, ha reiterat que compartir temps d’oci amb els més xicotets “contribuïx significativament a un desenvolupament afectiu òptim, enfortint la seua autoestima i guanyant confiança i seguretat”.

“El joc i el dibuix són les úniques formes espontànies que el xiquet més xicotet té per a formar la seua personalitat i experimentar el mitjà que l’envolta. A través d’este, desenvolupa els seus sentits, enfortix hàbits, desperta la seua imaginació, aprèn valors, allibera tensions i pors, o desenvolupa la psicomotricitat i la memòria”, ha afegit.

LLOC I TEMPS PER JUGAR

Daniela Martínez ha apuntat, en conseqüència, que és “fonamental” que els més xicotets “tinguen un lloc i un temps dedicat a jugar”. Al seu torn, ha assenyalat que “els adults han de supervisar de manera moderada, sense moltes restriccions ni advertències negatives” este joc.

“Cal deixar-los cridar, embrutar-se i, fins i tot, caure. El joc és un mitjà d’aprenentatge. Si ho vam dirigir i no permetem que experimenten, que s’equivoquen, que avaluen i que rectifiquen, no els estem deixant aprendre. Jugar és investigar, crear, conèixer, divertir-se i descobrir”, ha manifestat Martínez.

