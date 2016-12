La llibreria L’Argonauta va obrir les portes al maig del 2015 amb la voluntat d’oferir, a la ciutat de Balaguer, un espai que compaginés la venda de llibres amb activitats relacionades amb la cultura. Al davant del projecte hi ha l’Andrea Giovanni, un italià apassionat de la història i dels llibres, que ha sabut fer de L’Argonauta un espai on et sents com a casa.

Carrer Barcelona, 28 Balaguer

Ficció

1. El laberint dels esperits. Carlos Ruiz Zafón (Columna)

2. Els hereus de la terra. Ildefonso Falcones (Rosa dels Vents)

3. Argelagues. Gemma Ruiz (Proa)

4. Et donaré tot això. Dolores Redondo (Columna)

5. Assassins de Ponent. Autors varis (Llibres del delicte)

6. Allò que va passar a Cardós. Ramon Solsona (Proa)

7. Tu no ets una mare com les altres. Angelika Schrobsdorff (La Campana)

8. El llibre dels Baltimore. Joël Dicker (La Campana)

9. Germà de gel. Alicia Kopf (L’altra editorial)

10. Harry Potter i el llegat maleït. J.K Rowling (Empúries)

No-ficció

La recomanació del llibreter

Assassins de Ponent. Autors varis (Llibres del delicte)

Assassins de Ponent és un recull de relats criminals escrit per dotze autors de les terres de Lleida. Cada història té el seu estil, la seva trama, les peculiaritats del crim… però totes convergeixen en el fet que l’escenari és l’entorn ponentí. Són dotze relats curts que et faran estimar o témer les terres de Lleida.

Andrea Giovannoli

