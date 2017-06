Els lletrats del parlament han advertit els grups de la cambra que la llei del vot electrònic per a catalans residents a l’estranger ha d’aprovar-se per una majoria qualificada de dos terços, és a dir, necessita el vot favorable de noranta diputats. Aquesta condició impossibilitaria que l’aprovessin sols JxSí i la CUP.

Els juristes van fer aquesta consideració en la reunió de la mesa del 18 d’octubre de 2016, quan es va admetre a tràmit la llei, segons que han explicat fonts coneixedores de la trobada a Europa Press. La llei del vot electrònic ha pres rellevància en les últimes setmanes perquè el govern busca el mecanisme perquè els catalans que resideixen l’estranger puguin participar en el referèndum d’independència de l’1 d’octubre.

La norma es va concebre al principi per a eleccions al Parlament, però la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va assegurar en una compareixença parlamentària que havia de ser un punt aquesta modalitat de vot si el govern la contemplava en el decret de convocatòria de l’1 d’octubre.

El govern va impulsar aquesta llei per garantir el dret de vot dels catalans a l’estranger, uns 200.000 segons els seus càlculs, ja que considera que en les eleccions del 27 de setembre de 2015 van trobar moltes traves per votar per part de l’Estat. Davant la incògnita del vot electrònic, el govern contempla que des de l’exterior es pugui votar a través del registre de catalans a l’estranger, però la Conselleria d’Afers Exteriors tampoc ha aclarit que això pugui ser així.

Problemes per a aprovar la llei

Fonts parlamentàries han explicat que ara mateix són diversos els obstacles perquè aquesta llei vegi la llum i pugui aplicar-se de forma efectiva en la votació d’octubre. En primer lloc, la impossibilitat que l’aprovin només JxSí i la CUP. El suport de Catalunya Sí que es Pot tampoc seria suficient, ja que les tres formacions sumarien vuitanta-dos diputats.

En segon lloc, fonts del govern han explicat que la Generalitat no té previst iniciar les proves pilot d’aquesta modalitat de vot fins que estigui aprovada la llei. En el cas que el govern aconseguís sumar el PSC, la votació es faria a finals de juliol i difícilment hi hauria marge per a fer totes les proves per a fer factible que s’utilitzi en el referèndum.

A més, alguns grups contemplen portar la llei al Consell de Garanties Estatutàries i això endarreriria la seva aprovació un mes més, fins a finals d’agost o principis de setembre. A més, fonts coneixedores de la ponència que ha elaborat la llei asseguren que és una modalitat de vot que no ofereix plenes garanties i han recordat els atacs informàtics que han registrat processos electorals com les eleccions dels Estats Units.

