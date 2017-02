Fins l’any passat, els estudiants que s’examinaven de les PAU podien triar, a la fase general, la cinquena assignatura a avaluar entre una vintena. A més, havien d’examinar-se de les quatre matèries comunes. Enguany, aquesta cinquena assignatura s’haurà de triar entre quatre matèries: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Llatí o Història i fonaments de les arts. La Secretaria d’Universitats assegura que el canvi es va anunciar al Saló de l’Ensenyament del 2016 i que es va reiterar a les orientacions de principi de curs, però a molts estudiants els ha agafat per sorpresa i han començat una recollida de signatures per protestar, que en un sol dia més de 8.000 signatures.

Els estudiants que han iniciat la campanya de recollida de signatures al change.org asseguren que aquest canvi en la cinquena assignatura a la fase general, que es limita una matèria comuna d’opció, és a dir, Matemàtiques II, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Fonaments de l’Art II. Els estudiants consideren que amb aquest canvi, a poc més de quatre mesos de les proves, no els permeten adaptar-se i asseguren que al setembre no hi havia constància d’aquestes modificacions, cosa que va fer que els alumnes es matriculessin a les assignatures seguint els criteris d’anys anteriors.

Els estudiants asseguren que amb aquest canvi es poden veure perjudicats i per això demanen retornar a les opcions de matèries de modalitat a la fase general, i fer l’examen igual que el 2016. Des de la Secretaria d’Universitats i Recerca s’insisteix que el canvi a la fase general ve donat per un canvi curricular que es va anunciar el març del 2016 en el marc del Saló de l’Ensenyament i que es va reiterar en les orientacions de principi de curs, tot i que aleshores, des del Ministeri encara hi havia la revàlida sobre la taula. Amb el canvi en aquest sentit, i la moratòria amb les revàlides, el ministeri va fer una ordre el 22 de desembre i va ratificar l’estructura de les PAU per aquest 2017, incorporant els canvis curriculars introduïts per la Generalitat per al curs 2016-17.

