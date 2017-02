Els fiscals Anticorrupció del cas Gürtel han arribat a un acord amb els nou empresaris implicats en el judici perquè admetin que van finançar de forma il·legal el PP, segons que informa la Cadena Ser de València. Els empresaris admeten que van finançar de forma il·legal el PP en les eleccions municipals i a les Corts del 2007 i en les espanyoles del 2008 a canvi que els rebaixin la pena. Aquest acord es produeix en condicions similars a les ja signades per altres tres empresaris penedits –Enrique Ortiz, Alejandro Pons i José Francisco Beviá– en el mateix processament. El judici començarà el 13 de març.

La fiscalia Anticorrupció acusa la cúpula del PP del País Valencià entre 2007 i 2008, amb Francisco Camps al capdavant, de diversos delictes electorals i de falsedat documental durant els comicis abans esmentats. Entre els acusats hi figuren sis ex-diputats del PP a les Corts Valencianes com l’ex-secretari del partit Ricardo Costa o l’ex-conseller d’Indústria, Comerç i Innovació Vicent Rambla.

