Els Bombers de la Generalitat han treballat en les darreres hores en tres petits incendis de vegetació a Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà), Agramunt (Urgell) i Cambrils (Baix Camp). L’incendi del Baix Empordà s’ha originat en un marge de la C-31 a Fenals d’Aro, cosa que ha obligat a tallar la via en ambdós sentits durant prop de mitja hora. La incidència ha ocasionat fins a 6 quilòmetres de cua. Tres mitjans aeris i 3 vehicles terrestres dels Bombers s’han desplaçat a la zona i han pogut controlar el foc ràpidament. A Cambrils, l’incendi de vegetació s’ha produït entre la via del tren i el vial del Calvet. Set dotacions terrestres han treballat en les tasques d’extinció de les flames. Finalment, el tercer foc s’ha declarat pels voltants de les 13.09 hores a tocar de la població de Donzell d’Urgell, dins el terme municipal d’Agramunt. 9 vehicles terrestres i 3 mitjans aeris treballen en el control de l’incendi, que no preocupa i afecta principalment camps agrícoles i de rostolls.

