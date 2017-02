El vent ha obligat avui en ple judici del 9-N a retirar durant uns minuts la bandera espanyola del Palau de Justícia. A primera hora, els cops de vent han enrotllat les banderes espanyola i europea, que en algun moment han quedat a mig pal. Per això, la gerència del departament de Justícia ha ordenat que es tornessin a col·locar correctament, segons han informat a l’ACN fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Uns operaris han tret la bandera espanyola per desenrotllar-la, i només ha quedat onejant la senyera. Fet que ha provocat forts aplaudiments i mostres d’alegria de les persones concentrades a les portes del Palau de Justícia. Primer, els tècnics de manteniment han col·locat bé la bandera europea i, després de diversos intents, han aconseguit posar l’espanyola. Els manifestants han reaccionat amb escridassades i consignes de “fora la bandera espanyola”.

Declara en Mas i cau la bandera espanyola, senyal o no.. pic.twitter.com/T01PtthwGc

Moment on els operaris intentaven tornar a penjar la bandera espanyola al TSJC. Ara ja ho han aconseguit. @sercatalunya #9nsercat pic.twitter.com/aUQg0WShOL

