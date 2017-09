La Sala d’Admissió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès avui a tràmit les dues querelles presentades per la Fiscalia Superior de Catalunya contra tots els membres del govern de la generalitat i cinc dels set membres de la mesa del parlament per la convocatòria del referèndum. D’aquesta manera, la nova querella contra part de la mesa se suma a la que ja s’està instruint contra els membres de la mesa, i la querella contra el govern s’afegeix a l’oberta contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per la licitació de la compra d’urnes.

La Sala Civil i Penal de l’alt tribunal ha rebut aquest divendres al migdia les dues querelles, ja que és l’òrgan encarregat de jutjar els diputats del Parlament i els membres del govern, que són aforats. Les querelles s’han registrat i debatut, tal com exigeix el procediment, aquesta tarda, amb una celeritat poc habitual.

Una de les querelles està dirigida contra la presidenta del parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. L’altra querella està dirigida contra tot el consell de govern, format pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers, també pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.

