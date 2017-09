El Temporada Alta- Festival de Tardor de Catalunya ha venut un total de 16.068 entrades aquest divendres, el primer dia de venda intensiva de localitats, segons ha indicat el Festival. En total s’han posat a la venda 47.478 entrades per a l’edició d’enguany. De les 16.068 entrades venudes, 11.247 han estat comprades per Internet, i la resta, 4.821, a les taquilles habilitades del Teatre Municipal de Girona i Salt. Aquest any, per primera vegada, s’ha instal·lat una caixa de venda ràpida per a fins a tres esdeveniments. Aquesta nova caixa forma part del sistema de venda simultània -6 punts de venda- i amb gestió de torn, que funciona des de les nou del matí fins a les vuit del vespre ininterrompudament, al Teatre Municipal de Girona.

Per tal de poder oferir entrades amb bona visibilitat dels espectacles més sol·licitats, el Festival ha programat cinc noves funcions dels espectacles Un tret al cap, La treva, E.V.A., Els dies que vindran i Adossats, les entrades dels quals ja estan a la venda. A partir d’aquest dissabte, 9 de setembre, i durant tots els mesos del Festival, les taquilles faran el seu horari habitual i es podran continuar comprant entrades online les 24 hores del dia.

