El ple del senat espanyol ha donat llum verda amb els vots del PP (que hi te majoria absoluta), i el suport de C’s i PNB, Foro Asturias, UPN, CC i NC, el pressupost per al 2017, que queda definitivament aprovat i passarà ara a publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els grups que donen suport als comptes han rebutjat les 6.120 esmenes presentades per l’oposició i han fet possible d’aquesta manera que el pressupost no hagin de tornar al congrés espanyol per a la seva aprovació definitiva.

L’executiu espanyol assegura que els comptes reforcen la credibilitat en l’economia espanyola i faciliten que l’estat pugui sortir del Procediment de Dèficit Excessiu el 2018. L’oposició, per contra, assegura que són uns pressupostos restrictius que consoliden la factura social del govern del PP i que prioritzen la reducció del dèficit a l’estat del benestar.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]