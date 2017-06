Coincidint amb la celebració a Madrid del World Pride 2017, la gran festa mundial de l’Orgull LGTB, el rector de la parròquia de la Immaculada Concepció de l’Hospitalet de Llobregat, Custodio Ballester, va assegurar a la missa de diumenge que l’homosexualitat és ‘un pecat gravíssim’ perquè va contra la naturalesa de l’ésser humà.

El religiós, conegut per acollir a la seva parròquia un acte d’homenatge a la División Azul i per organitzar la desfilada dels legionaris per Setmana Santa, entre altres polèmiques, adverteix als seus feligresos que amb ‘els homosexuals mostrant les seves vergonyes a Madrid’ encara ‘acabaran pensant que això de ser gai és normal i està bé quan resulta que no’. Davant aquestes afirmacions, tant l’Observatori contra l’Homofòbia, que és qui ha denunciat el discurs homòfob de Ballester, com l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, a través del seu compte de Twitter, han criticat que discursos ‘intolerables’ d’aquest tipus ‘fomenten comportaments d’odi’.

Durant la missa, Ballester, que està enfrontat amb bona part dels veïns del barri de Santfeliu que reclamen el seu relleu, afegeix que ser homosexual és pecat malgrat que ‘els que governen han posat unes lleis segons les quals els que diuen el contrari fins i tot poden anar a la presó per un delicte d’odi als homosexuals’. ‘Un dia vindran els mossos i emmanillaran tots els capellans que diguem la veritat i ens tancaran a la presó’, va alertar.

L’Observatori contra l’Homofòbia veu en les paraules del capellà un discurs d’odi perquè ‘criminalitza i estigmatitza l’homosexualitat en considerar-la pecat’ i ha demanat als diferents grups municipals i a l’equip de govern de l’Hospitalet que rebutgi condemni aquesta ‘exaltació pública de l’homofòbia’.

Com ha fet la batllessa Núria Marín, altres grups del consistori com ara ERC ha condemnat les afirmacions del rector i han reclamat un cop més a l’Arquebisbat de Barcelona la seva destitució.

