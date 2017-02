El secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, ha detallat aquest dimarts que l’auditoria que el govern va demanar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè pogués inspeccionar els treballs que fa el departament en matèria fiscal i el nou programa informàtic de recaptació d’impostos – l’e-spriu- ja està en marxa. Les declaracions de l’ex-senador d’ERC Santi Vidal assegurant que la Generalitat remenava dades fiscals per fer un cens i que les aconseguia de forma il·legal van fer que el departament d’Economia posés la seva feina al servei de la inspecció. Ara, Salvadó ha confirmat que dilluns de la setmana passada tres inspectors van començar a treballar i que l’auditoria durarà un mes. Posteriorment, emetran un informe al respecte. D’altra banda, Salvadó ha comentat aquest dimarts més detalls de l’e-spriu, qe entrarà en funcionament gradualment entre juliol i setembre. Amb aquesta nova eina, l’Agència Tributària de Catalunya creuarà dades d’un ‘big data’ que prepara, recollides d’Internet, de portals immobiliaris i de xarxes socials per detectar el frau en diversos impostos relacionats amb les transaccions patrimonials, els lloguers i els pisos turístics.

El departament d’Economia i Hisenda va posat a disposició de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la feina que fa amb el tractament de dades fiscals i els treballs que preparen de cara a futur. És per això que des de fa vuit dies, tres inspectors estan fent l’auditoria encarregada, i seguiran amb aquesta feina fins que, un mes després de començar, finalitzin les indagacions i puguin emetre un informe.

Així ho ha detallat Lluís Salvadó, que ha comentat que les declaracions de Vidal ‘havien generat alta preocupació perquè s’estava posant en dubte la professionalitat de l’Agència Tributària de Catalunya i dels funcionaris i inspectors’. ‘Vam posar-ho tot a disposició perquè poguessin acreditar que tot està fent-se dins la més absoluta legalitat i donar així cobertura als nostres funcionaris’, ha afegit en declaracions a la premsa.

I és que per al secretari d’Hisenda, l’informe de Protecció de Dades –o de l’estament estatal que vulguin, si el govern espanyol així ho desitja- és important per deixar clara la credibilitat i legalitat de l’Agència Tributària. ‘Estem encantats d’ensenyar tot el que estem fent perquè els principals afectats de la posada en qüestió de la legalitat vigent són els funcionaris de l’Agència; no ho podem permetre i necessitem donar una resposta el més contundent possible’, ha afegit.

Part del que auditaran des de Protecció de Dades són les feines que s’han fet en el tractament de dades fiscals, i el nou programa informàtic de recaptació d’impostos. Així, segons Salvadó, els inspectors no trobaran res il·legal ni estrany, donat que principalment es tracta d’una eina ‘molt potent però per als impostos dels que tenim competència’, i les dades s’han treballat només per ‘millorar la seva eficiència’. ‘La feina és bàsicament netejar a fons l’històric de la base de dades dels últims 30 anys, del resultat de creuament de dades de multituds de fonts i recaptació d’impostos. Teníem duplicats d’adreces i contribuents. Hem netejat quasi la meitat dels contribuents que estaven duplicats. Avui el que disposa l’Agència Tributària és una base de dades estructurada, fiable i unívoca’, ha detallat.

D’altra banda, Salvadó ha donat més detalls sobre el funcionament del programa. L’e-spriu és una gran plataforma que començarà a funcionar amb els impostos cedits i propis de la Generalitat, entre juliol i setembre, i que està ‘preparada per assumir-ne altres’. Però segons el secretari d’Hisenda, res es desenvoluparà en aquest programa informàtic mentre no hi hagi ‘la competència’ i l’ordre del parlament per fer-ho. ‘El nou sistema anirà sent programat amb els impostos que aprovi el parlament. Amb aquesta eina la Generalitat té potencialment la capacitat de recaptar qualsevol dels impostos que es paguen a Catalunya. Ho podrà fer de manera efectiva? No, fins que no tingui les competències. El desenvolupament del programa és ràpid i es farà cada cop que hi hagi competències per un nou impost’, ha afirmat un cop més per negar que s’estiguin preparant mesures ‘il·legals’.

El que sí es pretén amb aquesta nova eina tecnològica és aprofitar més i millor les noves tecnologies. Així, a més de posar més facilitats en el tràmit dels pagaments i tenir una plataforma que permet estructurar els nous impostos, l’e-spriu aprofitarà una gran base de dades que la Generalitat està desenvolupant i que recull dades d’Internet per intentar detectar bosses de frau. Així, aquest ‘big data’ disposarà de multitud de detalls que, amb un creuament de dades convenientment preparat, permetrà comprovar si els anuncis de pisos turístics, els lloguers d’immobles o locals, les vendes d’habitatges, o les informacions dels portals immobiliaris es corresponen amb els impostos que s’han d’abonar al respecte.

‘Les agències tributàries modernes, del segle XXI, basen la seva eficàcia no en un ús intensiu dels recursos humans sinó en una gran capacitat de creuar informació, avançar i identificar les bosses de frau i en un ús intensiu de les tecnologies. Es contrasta informació’, ha comentat Salvadó.

Per últim, el secretari d’Hisenda ha volgut aclarir el paper fiscal que preveu la Generalitat que puguin tenir les empreses si algun dia Catalunya és independent o gestiona tots els seus impostos. Salvadó ha afirmat que el model serà el de ‘tots els països del món’. ‘Les empreses a qualsevol país paguen els impostos a càrrec dels treballadors. El nostre IRPF no el paguem els treballadors sinó les empreses, com l’IVA o l’impost de societats. Som els contribuents qui, al cap d’un any i poc liquidem l’IRPF i equilibrem, però a qualsevol país del món qui paga els impostos són les empreses’, ha explicat per aclarir que el govern no preveu fórmules que no estiguin utilitzant-se ja en aquest camp.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]