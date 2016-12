El PDeCAT ha acordat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) amb els treballadors, que inclou acomiadaments –alguns dels quals, a partir de baixes voluntàries- i una rebaixa salarial per a la plantilla que seguirà al partit. L’expedient s’està fent efectiu aquests dies i, segons ha avançat ‘La Vanguardia’, consisteix en l’acomiadament de 31 empleats. El partit ha prioritzat les baixes voluntàries i, en alguns casos, ha afavorit recol·locacions. El coordinador de Règim Intern de CDC, Francesc Sànchez, ha liderat les negociacions, que també han estat tutelades pel coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí.

