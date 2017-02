La Cambra dels Comuns ha aprovat aquest dimecres activar l’article 50 del Tractat de Lisboa, el que haurà de formalitzar la sortida del Regne Unit de la UE. 498 diputats han votat a favor de començar les negociacions pel ‘Brexit’, superant la majoria necessària de 384 escons, mentre que 114 s’hi han oposat. La setmana vinent la llei estarà oberta a esmenes i s’espera que la votació final a la Cambra dels Comuns sigui el dia 9 de febrer.

La primera ministra, Theresa May, espera activar l’article 50 i començar les negociacions per sortir de la UE el 9 de març, coincidint amb la cimera europea que se celebrarà a Malta.

Durant el debat parlamentari d’aquest dimecres, May també ha anunciat que dijous 2 de febrer farà públic el ‘llibre blanc del ‘Brexit’ que haurà de garantir, assegura, ‘els drets dels ciutadans de la UE que resideixin al Regne Unit però també els dels britànics residents a la UE’.

