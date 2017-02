ACN Barcelona.-El musical ‘Dirty Danging’ aterra aquest dijous a Barcelona precedit per una bona acollida en la seva primera temporada a Madrid i amb bona part de les entrades venudes per la temporada que farà al Teatre Tívoli, fins al 12 de març. La producció de Letsgo –franquícia de l’espectacle internacional estrenat a Sidney- és una adaptació fidel de la pel·lícula de l’any 1987, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey (Johnny i Baby). La música, el ball i la relació amorosa entre els protagonistes són els ingredients que “han fet vibrar el públic” de l’espectacle, segons manifesta el director de la productora, Iñaki Fernández. LETSGO ha anunciat aquest dijous que en vista de l’èxit de venda d’entrades, l’espectacle tornarà a Barcelona el mes de desembre.

Fernández s’ha mostrat molt agraït amb l’acollida que ha tingut l’arribada de l’espectacle a Barcelona. Hores d’ara ja han venut 55.000 entrades i han afegit dues noves funcions a les previstes inicialment. Al mateix temps, la productora ha posat a la venda entrades per a les funcions que oferirà novament a Barcelona a finals d’any. L’èxit del musical és “el fenomen” Dirty Dancing, la pel·lícula, ha certificat Fernández en declaracions a l’ACN. “La clau és la pel·lícula i el que significa per a moltes generacions que n’han estat fans durant tants anys”, ha dit. La devoció dels assistents cap al referent cinematogràfic i la pròpia dinàmica de l’espectacle conviden el públic fins i tot a ballar. Al final es produeix una “catarsi”, ha senyalat Fernández, amb la gent dempeus i ballant. El musical de ‘Dirty Dancing’ es va estrenar a Austràlia fa gairebé deu anys, i ha estat un lustre seguit en un teatre del West End de Londres. La versió que es veurà aquest dies a Barcelona és una producció “renovada” de la franquícia original, explica Fernández, que està també de gira a Anglaterra.‘Dirty Dancing’, la pel·lículaL’estiu de 1963 la vida de la jove Frances ‘Baby’ Houseman canviarà molt. De vacances amb els seus pars i la seva germana gran en un luxós hotel de Nova York, Baby descobreix fortuïtament una desenfrenada festa a l’àrea del personal. Fascinada pels provocatius passos de ball i el ritme musical, s’aboca a aquest món. Ho fa de la ma de l’instructor de ball de l’hotel, Johnny Castle (Swayze). Els dos esdevenen companys de ball i també sentimentals.

