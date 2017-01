El ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 amb els vots del govern municipal, CiU i C’s, i entre les crítiques dels partits d’esquerra. La regidora d’ERC Montse Benedí ha acusat l’alcaldessa, Ada Colau, “de pactar amb els de sempre per fer el de sempre”, mentre que la regidora de la CUP Maria Rovira ha lamentat que l’instrument que s’aprova no garanteixi que l’habitatge que es construeixi serà de gestió, titularitat i provisió totalment públiques. “Si no hi ha voluntat política ‘no se puede’, i amb aquest pla ‘no se puede'”, ha afegit fent referència a un dels lemes de campanya de Barcelona en Comú. Aquest pla està dotat amb 1.600 MEUR i preveu 18.500 nous pisos públics, 4.700 dels quals a través de la col·laboració públic-privada.

